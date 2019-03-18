İstiklalimizden asla taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad kaydetti. Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren, ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir."



'İMAN VE VATAN SEVGİSİYLE'

Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahramanın, göz kamaştıran mücadeleleriyle "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşettiklerini belirten Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: "Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur."

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