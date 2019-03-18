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'de terör operasyonu: 15 gözaltı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 16:56

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, polis ekiplerince terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
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