Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa

İstifa eden isimlerden Meclis Üyesi Şeref Balbay, "Yöneticiler ve aday, sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geçen 11 Mart'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında CHP'nin Bayraklı Belediye Meclis üye aday listesinde PKK'lı isimlerin de bulunduğunu söylemişti.

Süleyman Soylu'nun bu açıklamasına CHP'li yöneticilerden cevap gelmemesi partide istifalara neden oldu.

İstifa eden CHP'li belediye meclis üyesi Şeref Balbay

CHP'li belediye meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Ali Şenay 13 Mart'ta partilerinden istifa etti.

Pervin Buldan CHP/HDP/İyi Parti ittifakına destek isterken CHP'nin meclis üyesi adayı da Öcalan'a böyle özgürlük istemiş!

"PKK TAHSİLDARLARI CHP LİSTESİNDE!"

İstifacı üyeler, adına açıklama yapan Şeref Balbay, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingde CHP listelerinde PKK adına para toplamış, içeride yatmış isimler olduğunu söyledi.

CHP Başkan Adayı Serdar Sandal hiç bir açıklama yapmadı

PKK İLE İŞBİRLİĞİNE İÇERİDEN TEPKİ

PKK ile iş birliği yapılıyor iddiasına karşılık ne ilçe başkanı, ne il başkanı ne de belediye başkan adayı cevap vermedi. Biz de buna tepki olsun diye partiden istifa ettik. Bizi istifa ettikten sonra arayanlar oldu. Ancak bizi aramaları değil, iddialara kamuoyu önünde cevap vermeleri gerekirdi. Sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik."