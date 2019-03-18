Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van'da uyuşturucu operasyonu

'da operasyonu

'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 39 kilogram eroin ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 10:36
Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada otomobilin arka koltuğunun döşemesine gizlenmiş 77 paket halinde 39 kilogram eroin bulundu.

Ekiplerce, 3 zanlı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. tutuklandı, A.T. ile G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN