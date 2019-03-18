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Yavaş yavaş adaylıktan çekil

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Yavaş yavaş adaylıktan çekil
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. Durmaz, şunları kaydetti: "Bu somut olayda hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan bir kişiyle karşı karşıyayız. Ankara İcra Mahkemesi bu konuda para cezasına mahkum etmiş, Yargıtay tarafından onanmış."Yaşananlar nedeniyle bazı soruların gündeme geldiğini vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu: "Siz bu alacağı ne karşılığında hak ettiniz? Nasıl bir hizmet verdiniz? Eski bir HSYK üyesi bu işin neresinde? Sizin adınıza ne gibi pazarlıklar yaptı? Sizde var olduğunu iddia ettikleri birtakım bilgi, belge, görüntü, CD, kaset, doküman vs karşılığında bir uzlaşma temin etmeye çalıştınız mı? Mafyatik birtakım yapılar işin içine girdi mi? Yavaş'ın yavaş yavaş adaylıktan çekilmesi gerekli diye düşünüyorum."
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