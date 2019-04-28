Kısıtlı seçmen sandık başkanı

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31 Mart yerel seçiminde oy kullanması yasaklı(kısıtlı) olan seçmenin sandık kurulu başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Şizofren olduğu gerekçesiyle kısıtlı seçmen olan ve oy kullanması yasak olan K.E.A.'nın, İstanbul Maltepe ilçesinde 2023 No'lu sandıkta sandık kurul başkanlığı yaptığı tespit edildi. İstanbul Anadolu 21 No'lu Sulh Hukuk Mahkemesi; 9 Aralık 2016 tarihinde aldığı kararla K.E.A.'nın vasiliğinin babaya verilmesine karar vermişti. Mahkeme; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 maddesi göre K.E.A.'nın kısıtlandığına hükmetmişti. İstanbul Anadolu 21 No'lu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 28 Mart'ta aldığı kararında da kısıtlı K.E.A'nın babası E.A.'nın 19 Kasım 2016'da vefat etmesi üzerine vasiliği kabul eden anne G.A.'a verilmesine hükmetti. K.E.A.'nın şifozren hastası olduğu ve İstanbul Vergi Dairesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.