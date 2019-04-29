HDP il başkanı belediye şirketine müdür oldu!

Leygara, Türk tarafından taşeron işçi alımı, araç kiralama, belediyeye ait cafe çay bahçelerinin işletilmesi, çeşitli kalemlerde alımların yapıldığı ve 2 bine yakın personelin çalıştığı belediyenin şirketi Mardin Kent A.Ş'de genel müdür olarak görevlendirildi.

TERÖR SUÇUNDAN BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINDI

Hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle birçok kez gözaltına alınıp tutuklanan Leygara hakkında en son Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla dava açılan davada tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.