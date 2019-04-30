Millileştirilecek yeni ürünler

BUGÜN NELER OLDU

IDEF 2017'de bir ASELSAN yeniliği olarak ortaya konulan ve olumlu geribildirimler alan ASELSAN Tedarikçi Köşesi, IDEF 2019'da da kapsamını genişleterek yer alacak. ASELSAN ile çalışmak için başvuru yapmak isteyen yeni firmalar ve iş birliğini geliştirmek isteyen mevcut iş ortakları bir araya geldiği Tedarikçi Köşesinde bu yıl millileştirilecek ürün broşürleri de paylaşacak. ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ASELSAN'ın öncelikli olarak millileştirilmesini hedeflediği ürünlerin ilk lansmanı Eylül 2018'te gerçekleştirilmişti. Bu ürünlere firmaların ilgisi yoğun oldu ve birçok kalemde millileştirme çalışmaları çözüm aşamasına yaklaşıldı. ASELSAN, IDEF 2019'da millileştirilecek ürünlerin ikinci kez yayınlayarak öncelikli olarak millîleştirilmesi karar verilen ürünleri broşür halinde sunacak. ASELSAN'ın tedarik uzmanları da Tedarikçi Köşesinde firmalarla iş birliği imkanlarını geliştirmek için görüşmeler yapacak.