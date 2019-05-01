1 Mayıs’ta işsiz kaldılar

31 Mart Yerel seçimler sonrasında CHP'li belediye başkanlarının ilk icraatleri işçi kıyımı, sendika değiştirmeye zorlama ve sürgüne göndermek oldu. Adana'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar mazbatasını alır almaz 147 işçinin işine son verdi. Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan 97 işçiyi işten çıkardı. İzmir'in Menemen ilçesinde de CHP'li başkan Serdar Aksoy CHP'li eski başkanın işe aldığı 154 işçiyi işten atmak oldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işsiz olarak giren işçiler SABAH'a konuştu.

Bolu Belediyesi'nden çıkarılan işçilerden eylem

Ceyhan ilçesinde işine son verilen halkla ilişkiler bölümünde görevli 3 çocuk annesi Ayşe Dürüst (45) "Sosyal medyada profilimdeki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmamı istediler. Kaldırmayınca işime son verdiler" dedi. Dürüst, "Çalışan arkadaşlarımıza baskılar sürüyor. Bir arkadaşım, 'Abla kusura bakma seni sosyal medya hesabımdan çıkartmak zorundayım. Takip edersek ve paylaşımlarını beğenirsek işimizden olacağız' dedi. Ben de takipten çıkarmalarını söyledi. Çocuklarımdan biri üniversite sınavına hazırlanıyor, diğeri lisede okuyor. Eşimin işsiz. Nasıl geçineceğiz?" dedi. 5 yıldır zabıta müdürlüğünde çalışırken işten çıkartılan 3 çocuk babası Mustafa Özkaya ise "Belediye başkanı 'Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım' diyerek söz verdi. Biz de bu söze inanarak ihtiyaç kredisi çektik. Ama sözünde durmadı. Ben şimdi çocuklarıma nasıl ekmek vereceğim?. İşten çıkartılınca bunalıma girdim" dedi.







İŞTEN ÇIRKARMAM DEMİŞTİ

Menemen'de işten çıkartılan Yasin Bayram (25) "Başkan seçim sonrası kimseyi işten çıkarmayacağını söyledi ama 1 Mayıs öncesinde başımızı yaktı. Biz paramızı alın terimizle kazanmak istiyoruz. Yeni başkan Aksoy, eski başkanla kavgalı diye biz kovulduk. Bu adalet mi ?" dedi. İşten çıkartılan temizlik personeli Emine Demir (26), "Hayatımız mahvoldu. İki başkan arasındaki kavga yüzünden kovulduk" dedi.







EKMEK ALACAK PARAMIZ YOK

Bolu Belediyesi CHP'li başkanı Tanju Özcan'ın işten attığı 97 işçinin eylemi sürüyor. İşçilerden Nermin Alkış (50) "2 çocuğumdan birinin kalbi delik. Eşim yok,14 yıldır çocuklarıma ben bakıyorum. Şimdi işsizim. Çocuklarıma ekmek bile alacak param yok" dedi. Fatma Duran (45) ise "Kuru ekmeğe muhtaç olduk. Başkan gelsin buzdolabıma baksın. Bir lokmalık yiyecek bulabilecek mi?" Gülten Akyıldız'da (45) "3 çocuğum var. Eşim işsiz, evin nafakasını ben karşılıyordum. 1 Mayıs işçi bayramını kutlayamayacağız" dedi.