Zihniyeti bozuk hasta ruhlu

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 19 yaşındaki M.V., 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu. Yaşanan olay sonrası kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in sosyal medya üzerinden "Bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir" şeklindeki paylaşımı ise büyük tepki toplamaya devam ediyor.

4 yaşındaki çocuğa tacizi savunan yaşam koçu CHP yandaşı çıkınca, malum medya olayı görmezden geldi!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Taner'i kınarken, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın da suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını belirtti. Kalsın, "Bunu söyleyen insan olmaz. Bu, hiçbir tahayyülün, hiçbir görüşün, hiçbir inancın, kabul edebileceği bir durum değil" dedi.







CHP genel merkezinden bir açıklama gelmezken sadece Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse bir açıklama yaparak olayı kınadı.

CHP yandaşı medya ise olayı görmemeyi tercih etti. Aynı medya, metrobüste cinsel tacizde bulunan CHP'li Fatih Özdemir'le ilgili haberleri de görmemişti.





LİSANSI İPTAL EDİLMELİ

Avukat Mehmet Fatih Yaşar da açıklamanın "Yaşam koçu" olarak çalışan bu kişinin lisansı var ise bunun iptaline ilişkin idareye başvurulabileceğini anlattı.