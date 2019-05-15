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: Bakanlık'tan uyarısı! Whatsapp'ta casus yazılım ile fotoğraflarınız...

Bakanlık ile ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan siber saldırı olayı ile ilgili açıklamasında bulundu. Bilgisayar korsanları, WhatsApp'ta büyük bir güvenlik açığını kullanarak telefonlara ve diğer cihazlara uzaktan gözetleme yazılımı yüklemiş ve birçok kullanıcının bilgileri bu yazılım nedeni ile tehlikeye girmişti. İşte Whatsapp'ta konuşmalarınız ve gönderdiğiniz fotoğrafları gözetlemek için kurulan casus yazılım ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 16.5.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 11:19
Son dakika: Bakanlık'tan Whatsapp uyarısı! Whatsapp'ta casus yazılım ile fotoğraflarınız...

Mesajlaşma uygulaması , geçtiğimiz günlerde tüm dünyada belli kullanıcıları etkileyen bir siber saldırı ile karşı karşıya kalmışıtı Facebook'a ait olan uygulamanın yetkilileri, saldırının "seçkin bir kullanıcı sayısını" hedeflediğini ve "ileri bir siber-aktör" tarafından düzenlendiğini söyledi. Yaşana siber saldırı ve korsan yazılım yüklenmesi olayı ile ilgili Türk yetkililerden de açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken önemli uyarı hakkında da bilgi verdi..

İşte Whatsapp'ta bilgilerinizi uzaktan gözetleyebilen casus yazılım sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve uyarılar...

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Son dakika: Bakanlık'tan Whatsapp uyarısı! Whatsapp'ta casus yazılım ile fotoğraflarınız...
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