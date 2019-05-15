Son dakika: Bakanlık'tan Whatsapp uyarısı! Whatsapp'ta casus yazılım ile fotoğraflarınız...

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada belli kullanıcıları etkileyen bir siber saldırı ile karşı karşıya kalmışıtı Facebook'a ait olan uygulamanın yetkilileri, saldırının "seçkin bir kullanıcı sayısını" hedeflediğini ve "ileri bir siber-aktör" tarafından düzenlendiğini söyledi. Yaşana siber saldırı ve korsan yazılım yüklenmesi olayı ile ilgili Türk yetkililerden de son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken önemli uyarı hakkında da bilgi verdi..

İşte Whatsapp'ta bilgilerinizi uzaktan gözetleyebilen casus yazılım sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve uyarılar...