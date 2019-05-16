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'da operasyonu

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 10:16
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmada, V.A. ile S.Ö'nün ellerindeki uyuşturucuyu piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda araçlarında bir kilo 24 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 7 fişek ele geçirilen V.A. ile S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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