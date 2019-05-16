FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal yine baltayı taşa vurdu!

FOX TV'nin Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle tanınan sunucusu Fatih Portakal, bu kez de İBB iştiraki İGDAŞ'a "kendisine gönderilen iki ayrı fatura nedeniyle" sosyal medyada hesap sorarak gündem olma peşine düştü.

Twitter hesabından adresine gönderilen iki ayrı faturanın resmini paylaşan Portakal,



"Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" notunu düştü.

İGDAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ: FATURA SAYAÇ DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLI



Ancak Portakal'ın bu paylaşımına İGDAŞ'tan yanıt gecikmedi. FOX TV Ana Haber sunucusunun ithamlarına sert yanıt veren İGDAŞ, "haksız yere zan altında bırakıldıklarını" belirterek, iki ayrı faturanın sayaç değişiminden kaynaklandığını açıkladı..

Portakal bu kez sayaçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

İGDAŞ'ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;

"Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum."

YASAL DAYANAĞI DA VAR



İGDAŞ'tan Portakal'ın bu tepkisine de belgeli yanıt verildi. Sayaçların İGDAŞ'a ait olduğu belirtilirken, ilgili yasaya uygun olarak periyodik şekilde ücretsiz değiştirildiğine vurgu yapıldı..