Gözaltı süreleri uzatıldı

BUGÜN NELER OLDU

TBMM ziyaretçi kabul salonuna girerken yakalanan DHKP-C üyesi Mulla Zincir ile Eylem Yücel'in üzerlerinde bomba süsü verilmiş kablo ve parfüm şişesinden oluşan düzenek ile uç kısmına kesici alet bağlanmış kurşun kalem ele geçirilmişti. Şüphelilerin cep telefonları ile üzerlerindeki çantada çıkan birden fazla simkart ve bazı dijital materyallere de el konuldu. 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 4 gün gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen şüphelilerin sorgularına başlanırken saldırı girişiminin perde arkası araştırılıyor. Geçmişte DHKPC'den işlem görüp haklarında birden fazla ceza davası açılan şüphelilerin HTS kayıtları mercek altına alındı. Söz konusu şüphelilerin saldırı girişimi öncesi kimlerle irtibat kurdukları kimden talimat aldıklarına ilişkin telefon trafiklerinin deşifre edileceği bildirildi.