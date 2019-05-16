İmamoğlu’nun yasakladığı kitap fuarı açıldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Dini Yayınlar Fuarı"nın 38'incisi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından açıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Müdürü Kemal Kaptaner, "Bu yıl malum bazı zikzaklar yaşandı ama çok şükür bugün burada olmak bizim için büyük bir şükür vesilesi" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, "Bilgi en büyük güçtür. İyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elinde ise insanlık için felakete dönüşür" ifadelerini kullandı.CHP'li Ekrem İmamoğlu "İşimize engel oluyor" bahanesiyle kitap fuarını yasaklamış, sonrasında İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla fuara izin verilmişti.