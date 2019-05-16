Şehidin ikiz çocuklarına sürpriz doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 24 Mart 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ikizleri Yağmur ve Nehir, 6 yaşına girdi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde şehit ve gazi yakınlarına yönelik düzenlenen iftar programına katılan şehidin eşi Zeliha Çetin'den, kızlarının doğum günü olduğunu öğrenen Kaymakamlık yetkilileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Kendileri için hazırlanan pastadaki mumları söndüren Yağmur ve Nehir'e hediyeler verildi.