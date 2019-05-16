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Ünlü şirketin kurucusu vefat etti

’in kurucusu 89 yaşındaki iş insanı , hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 16:27
Ünlü şirketin kurucusu Sadık Özgür vefat etti

Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. 89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür'ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sadık Özgür, Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden biri olarak, 1953 yılında Tahtakale'de, küçük bir atölyede üretime başladı. Tüccarlık ile sanayiciliği birleştiren vizyonu sayesinde, yarım asrı aşkın marka yolculuğunda Kale Kilit'i, büyük bir marka haline getirdi.

SADIK ÖZGÜR'ÜN HAYATI

1930 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinin Bayırüstü Köyü'nde doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Babası öldüğünde henüz dokuz yaşında olan Özgür, yaklaşık 5 sene köyün dana çobanlığını yaptı.

15 yaşından itibaren Divriği Demir Madenlerinde çıraklık kursuna devam ederek tornacılığı öğrendi. 1948 yılında İstanbul'a gelerek, Denizcilik Bankası'na ait Havuzlar Tersanesinde tornacı olarak çalışmaya başladı.

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Ünlü şirketin kurucusu Sadık Özgür vefat etti
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