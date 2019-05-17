Gabar’daki elebaşları öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta önceki gün İHA ve F-16 desteğiyle yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin PKK'nın sözde Gabar Dağı Nevser alanı hareketli takım sorumlusu Canfeda kod adlı Mehdi Danış olduğu duyuruldu. .Öldürülen diğer teröristin ise bölgede yerleşik terör eylemleri yapan Kendal Batman kod adlı Enes Biçen olduğu belirlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli mezra bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.