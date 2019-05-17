Geri adım atarsak herşeyi yaptırırlar

BUGÜN NELER OLDU

SakaryaÜniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 1815 yılında Viyana Kongresi'nde alınan kararla Türkler'in Anadolu'dan kovulması için planların yapılmaya başlandığına dikkat çekti. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra azınlıkların dışarıdan destekle örgütler kurarak faaliyetlere başladığını vurgulayan Sofuoğlu, "Hürriyet, kardeşlik, eşitlik kavramları söylenerek 2.5 ay içinde tek kurşun atmadan Osmanlı 5 tane devletini kaybetti. 780 bin metrekareye hapsolduk. Bu o kadar acı bir şekilde gerçekleşti ki..." dedi. Toprak kaybederek milletin azim ve cesaretinin tamamen kırılmak istendiğinin altını çizen Sofuoğlu şunları söyledi: "Batı, korkutarak geri adım attırır. Bütün dünyada devletler içinde ameliyatlar görüyoruz. İç yapıda çatışma çıkararak planlarını harekete geçiriyor. İlkokuldan beri çocuklarımıza 'Batı güçlü sen zayıfsın' diye öğretiliyor. Fakat bıçak dayandığında Batı'nın yapabileceği hiçbir şey yok. 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nı yaptığımızda dünya bize karşı çıkmıştı. Korkutamazlarsa hiçbir şey yapamazlar. Biz geri adım atarsak bize her şeyi yaptırırlar. Dünyanın dediğine uysaydık o zaman teslim olup yok olmaktan başka bir çaremiz kalmayacaktı. Milli mücadele, tarihin döndürülebileceğinin en büyük örneğidir."100 yıl önceki mücadele ve vatan sevgisinin en güzel şekilde yeni nesillere öğretilmesi gerektiğini kaydeden Sofuoğlu "Osmanlı Devleti'ni parçalama planları çok eskiye dayanıyor. Günümüzde de bu süreç devam ettirilmek isteniyor" dedi.