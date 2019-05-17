İstanbul 1 numara olacak

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Ümraniye Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katıldı. Engelli vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Yıldırım, masaları gezerek selamlaştı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, hızlı tren gibi dünyanın en büyük projelerini yaptıklarını anlattı. Yıldırım, "İnşallah destek ve dualarınızla İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız. Ekonomisi, gençlere iş imkanlarıya, kadınlarımızın iş, kültür, sanat hayatında daha fazla yer almaları için canla başla çalışacağız. Bu kadar tecrübeden sonra bu tecrübeyi geleceğe taşıyacağız. İstanbul sizinle daha güzel olacak" dedi. AA