100 yıl serisinin ilki 19 Mayıs

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan 100'üncü yıl kutlama etkinlikleri hakkında SABAH'a bilgiler verdi.2023'e kadar sürecek 100'üncü yıl kutlama serisinin ilki 19 Mayıs. Bugüne kadar Samsun'da 300'den fazla etkinlik yapıldı. 19 Mayıs'ta bu etkinlikler zirve yapacak ve yıl boyu devam edecek. O gün Başkan Erdoğan'ı ağırlayacağız.Piri Reis gemisi 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak. 100 yıl önce başlayan yolculuğu yeniden başlatıyoruz. Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi bu kez gençlerle birlikte. 182 genç o gün Samsun'da olacak. 3 günlük seyahat gençlerle o günün ruhunu anlamaya yönelik etkinliklerle dolu olacak.Samsun'a Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda vatandaşın geliyor. O gün Cumhurbaşkanımız milletle birlikte Cumhurun başı olarak Piri Reis gemisini karşılayacak. Geçtiğimiz 100 yılı anlamak kadar gelecek 100 yıla hedef koymak da bizler için çok değerli. Kapasitenin çok üstünde talep var ama biz gerekirse evimizde misafir ederiz yeter ki bu coşkuyu bütün Türkiye ile yaşayalım isteriz.O gün Kültür ve Turizm Bakanlığı aylardır üzerinde çalıştığı 600 kişilik dev bir ekiple tiyatral bir gösteri sunacak. Türk yıldızları gösteri yapacak. Denizde de büyük bir şölene tanıklık edeceğiz. Hem gökyüzünde, hem deniz üzerinde hem şehirde bütün coşku her anlamıyla yansıyacak. Bu anlamda da bugüne kadar görülenin ötesinde şanına yakışır bir şölen olacak.Piri Reis gemisiyle Samsun'a gelecek gençler Samsun'dan sonra Amasya, Sivas ve Erzurum hattında da etkinliklere katılacak.Başkan Erdoğan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının aileleri ile gençlerin buluşacağı bir iftar programına katılacak. O dönem ulaşabildiğimiz bulabildiğimiz ailelerin çocuklarını, torunlarını davet ettik.100 yıl öncesinin yaşanmışlıkları ile 100 yıl sonrasının hedefleri aynı masada olacak. Milli sporcular da iftar da olacak. 100 yıl sonra hala bir mücadele verdiğimiz söyleyebiliriz" diye konuştuAtatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstanbul'dan devraldıkları Türk bayrağını kürek çekerek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmayı amaçlayan 15 dragon bot sporcusu Yakakent ilçesine geldi. (üstte) 100. Yıl Atatürk Kupası Optimist Yarışları öncesinde Batıpark dolgu sahası içindeki limanda dubalarla '1919 ' sayısı oluşturuldu. (sağda)