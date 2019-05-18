Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

Ankara'da, kabul salonunda Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen terör örgütü DHKP-C üyesi, biri kadın, 2 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 16:07
TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

Ankara'da 4 gün önce TBMM Dikmen Kapısı'na gelerek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis'e girmek istedi. Mulla Zincir, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırıp, rehin almak istedi. Mulla Zincir ve Eylem Yücel, TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.

TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı



Gözaltına alınan iki şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Soruşturmayı yürütün savcının talimatıyla, Ankara Adliyesi'ne getirilen iki şüpheli için, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler yeniden emniyete götürüldü.

DHKP-C'li teröristler TBMM'ye nasıl girdi?

CHP'li Tanal talimat verdi, partili kadın soyundu

TBMM Başkanlığından yakalanan iki DHKP-C’li hakkında açıklama

DHPK-C'li teröristleri Meclis'e CHP'li Tanal çağırmış

CHP’li Mahmut Tanal 2 DHKP-C’li teröristin Meclis’e girişine izin vermiş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN