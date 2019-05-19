19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümü: Devletin zirvesi bu törende!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okat, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek törene katılanlar arasında yer aldı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde Mehteran konseri

BAKAN KASAPOĞLU: 2023 VİZYONUMUZ, GENÇLER UMUDUMUZ

Etkinlikler kapsamında konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasaopoğlu bu ülkenin gençlerine inandıklarını dile getirirken "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 vizyonunu önemsiyoruz ve bu ülkenin gençlerine güveniyoruz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 vizyonunu önemsiyoruz ve bu ülkenin gençlerine güveniyoruz"

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Bayram vesilesiyle dünyanın izlemeye doyamadığı SOLOTÜRK pilotları 19 Mayıs'ta Samsun semalarında jetlerimizle solo gösteriler gerçekleştirdi.

BANDIRMA İLE KKTC VE BAŞKA ÜLKELERDEN YOLA ÇIKAN GENÇLER DE SAMSUN'A ULAŞTI

Törenler sırasında Bandırma vapuru ile yola çıkan gençler de etkinlikler sırasında Samsun'a ulaşarak etkinlik alanına geldi. Milli Mücadeleyi başlatan gemiyle, onun güzergahıyla yapılan temsili yolculuk bu şekilde tören alanında son bulmuş oldu.

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