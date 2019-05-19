82 milyon benim kardeşimdir

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Sarayı'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:19 Mayıs'ta (bugün) gençlerle Samsun'da bir araya geleceğiz. Siyasi parti liderlerini de davet ettim. Samsun'a çıkışın 100. yıl etkinliklerini bu yıl çok farklı bir şekilde kutlamanın inşallah bahtiyarlığı içerisinde olacağız. Bununla birlikte de bir mesajı vermenin gayreti içerisindeyiz. 2023'ü de biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olarak kutlayacağız. Bu süreci çok etkin, çok aktif bir şekilde siz gençlerle beraber geçirmenin gayreti içerisinde olacağız.Derdimiz şudur; bu ülkede inancından, etnik yapısından, bölgesel, dinsel, ne olursa olsun kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye. 82 milyon benim vatandaşım, benim kardeşimdir. Hepsini sevmeye mecburum. Bizim bir anlayışımız daha var. Biz, bu milletin efendisi değiliz, hizmetkarıyız. Temel hak ve özgürlükler noktasında biz kimsenin önünü kesmedik, kesmeyiz, kesilmesine de müsaade etmeyiz. Terörle mücadeleye gelince, terör konusunda hassasız. O başka bir şey.Önümüzde İstanbulumuz için çok önemli bir yerel seçim yaşayacağız. İstanbul çok önemli bir kent. Her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir. Bunlar siyasette seçime girenlerin, sandığa müracaat edenlerin en doğal hakkıdır. Siz itirazını yaparsınız. İtirazını yaptıktan sonra nihai merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. YSK kararını verdikten sonra da artık diyeceksiniz ki 'şeriatın kestiği parmak acımaz' ve işi bitireceksiniz. Ama şu andaki süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. Yani 29 binden 13 bine oy düşüyor, şimdi buradan buraya eğer oylar düşüyorsa bu ne demektir? Burada bir hırsızlık var, bir kaçak var. 29 binden 13 bine niye düşüyor?Ne yaptıklarını söyleyeyim, hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ'nün uygulamalarıdır. Beyefendi zaten Samanyolu TV'de çalıştığı için oradan biliyor veri kontrollerini. Veri kontrollerini yapmak için talimatı verdikleri yerler var.Aynı şekilde Büyükçekmece'ye, Maltepe'ye itiraz oldu. Oralarla ilgili itirazlar reddedildi. Bizler kalkıp 'Niye reddedildi? Burada çete var' demedik ya, 'Başımız gözümüz üstüne' dedik, kabul ettik. Ama şimdi büyükşehirle ilgili olan da çok çirkin, siyaseti kirleten bu tür ifadeler bizi ciddi manada üzmüştür. Ama ben inanıyorum ki benim milletim, İstanbullu hemşehrilerim bunun gereğini de seçimlerde sandıkta yapacaktır.Nitekim 1963'te seçime şaibe karıştığı için seçim iptal edildi. Onların dönemleri... Şimdi ise şaibe çok çok büyük. Bütün delilleriyle, belgeleriyle itirazlarımız yapıldı. Bu itirazları yaptıktan sonra YSK bunun iptaline karar verdi. İptal kararı verilene kadar CHP'nin başındakiler, YSK'ya methiyeler döşerken, ne zaman ki iptal kararı verildi bu defa aman yarabbim neler söylemediler, 'çete' mi demediler... 'Burada nelerin döndüğünü biz biliyoruz ama konuşmuyoruz.' Bildiğini söyle o zaman veya ispat et. Şu anda YSK kararını verdi. Zannediyorum pazartesi filan da gerekçeli karar açıklanacak. Şu anda zaten süreç başlamış vaziyette. Bizler de çalışıyoruz, öbür tarafta diğerleri de çalışıyor. Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek. Cumhur İttifakı olarak, bu ittifakımız güçlendikçe de çok daha seri, çok daha güzel adımları atacağız.S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti. Er veya geç F-35'leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız ve S-400'ler de ülkemize inşallah girecek.Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" münasebetiyle yayımladığı mesajda gençlere seslenlendi. Mesajına "Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye" sözleri ile başlayan Erdoğan, "Sevgili gençler. Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kasteden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Atatürk, bu ülkeyi sizlere emanet etti. Güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin 100. yılında yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım" dedi.