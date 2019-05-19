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Bahçeli: Türk gençliğini sevgiyle selamlıyorum

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Bahçeli: Türk gençliğini sevgiyle selamlıyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü nedeniyle partisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından da Bahçeli'nin Ankara'daki evi olan 'Devlet Bey Konağı' önünde Adana şalvarı, yelek ve kasketten oluşan yöresel kıyafet ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıldı. MHP liderinin siyasi yaşamında ilk defa kravatsız fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.
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Bahçeli: Türk gençliğini sevgiyle selamlıyorum
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