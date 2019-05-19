Bakan Pekcan: Geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Pekcan'ın, yayımladığı mesaj şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen, aziz milletimizin inancı ve azmiyle taçlanan Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı, birlik ve beraberliğimizin, kararlılık ve inancımızın sembolü olan, istiklal meşalesi, 100 yıl önce bugün Samsun'da yakılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Türk milleti, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Böylesi önemli bir günü 'Türk gençleri ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' diyerek, gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, istikbali inşa edecek olanların gençler olduğunu bizlere göstermiştir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimizin, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ticaret Bakanlığı olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geleneklerinden kopmadan çağın gereklerini yerine getiren gençler yetiştirerek, geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum.