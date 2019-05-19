Protestolar bile ‘taşıma’ çıktı

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İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye bağlı Süleyman Şah Üniversitesi'nde tekniker olarak çalışan Halil G. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Halil G. iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınması üzerine Çağlayan Adliyesi'nde toplanmaları için talimat geldiğini aktardı. Halil G., örgütle Isparta'da üniversite eğitimi aldığı sırada Altınbaşak Öğrenci Yurdu'nda kalırken tanıştığını, üniversite sonrası ise Süleyman Şah Üniversitesi'nde 2010'dan itibaren işe başladığını söyleyen Halil G. şöyle devam etti: "Üniversite teknik daire başkanı Hikmet K.'nın zorlaması ile Zaman ve Sızıntı'ya abone oldum. Örgütsel toplantılara katıldım. Bu toplantıları Adem Ö. koordine ederdi. Ali isimli bir gazeteci de sohbetlere katılırdı. Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı gözaltına alınınca üniversite sekreteri Talip Demir'in zorlaması ile Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek protesto eylemlerine katıldım."