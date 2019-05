Bakan Albayrak: Bağımsızlık meşalesi gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle siyasiler kutlama mesajları yayımladı.19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, yüz yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür. Gençlerimizin kendilerine armağan edilen 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu cennet vatanı daima koruyacaklarına ve 19 Mayıs ruhundan ilham alarak ülkemizi daima daha ileri taşımak için var güçleriyle çalışacaklarına inanıyorum.Milli mücadelenin 100'üncü yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.Dağlarında hiçbir terör unsurunun kalmadığı bir Türkiye'ye Samsun'daki ilk adım kadar yakınız.Türk milleti, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya kanıtlamıştır.100 yıl önce güçlü ve lider Türkiye idealiyle ilk adımları atılan yolculuğun emanetçileri olarak ülkemizi çok daha büyük hedeflere ulaştıracağız.Gençler... Arkamda cesaretiniz, aklınız, heyecanınız ve yaşama sevincinizle siz oldukça, her gün daha çok düşünüyor, her sabah daha büyük bir heyecanla güne başlıyorum.