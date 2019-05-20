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Cumhuriyet'in bir yalan haberi daha böyle deşifre oldu!

medyasında yer alan asılsız ve maksatlı şekilde yapılan habere ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Böylece Cumhuriyet'in bir yalanı daha deşifre olmuş oldu...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 16:53
Cumhuriyet'in bir yalan haberi daha böyle deşifre oldu!

Büyükçekmece Kaymakamlığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan iftira dolu haberle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli diye soruyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Cumhuriyet'in bir yalan haberi daha böyle deşifre oldu!
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