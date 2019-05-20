DSÖ’den Emine Erdoğan’a özel davet

Emine Erdoğan, 20-28 Mayıs'ta Cenevre'de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıya DSÖ tarafından ana konuşmacı olarak davet edildi.

"İnsani Durumlarda Kadın, Çocuk ve Gençlerin Sağlığı ve Refahı için İş Birliği" konulu brifing, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) binasında 21 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

DSÖ, Dünya Bankası ve DSÖ bünyesinde faaliyet gösteren Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı'nın birlikte organize ettiği programda Erdoğan, kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak.

Toplantıya DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom'un da katılması bekleniyor.

Ayrıca Orta Doğu-Orta Asya için İnsani Yardım Ortaklıklarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rashid Khalikov, Dünya Bankası Grubu Sağlık, Beslenme ve Nüfus Bölümü Direktörü Tim Evans, DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, Uluslararası Göç, Sağlık ve Kalkınma Merkezi İcra Direktörü Manuel Carballo, DSÖ Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı İcra Direktörü Helga Fogstad ve ALMA 2030 ve EWEC Bağımsız Hesap Verebilirlik Paneli Eş Başkanı, SUN Hareketi Liderlik Grubu Üyesi Joy Phumaphi toplantıya konuşmacı olarak davet edildi.

Yüksek Düzeyli Brifing ile evrensel sağlık kapsayıcılığı ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere en savunmasız durumdaki halkların sağlık hizmetlerinden yararlandırılması konusunda küresel kilit aktörlerin bilgilendirilmesi ve angaje edilmesi hedefleniyor.

Brifing, Dünya Sağlık Asemblesi'ne akredite olan basın mensupları tarafından da takip edilebilecek.