Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

sanığı eski hakime hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 11:50
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Akif Erol katılmazken avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları Erol'un suçsuz olduğunu, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, diğer sanıkların ByLock yazışmalarında isminin geçtiğini ve örgütün internet sitelerine giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erol'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN