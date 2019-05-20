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, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdı

Kurumu, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdığını bildirdi. İran 60 günlük bir süre içinde anlaşmaya taraf ülkelerin, isteklerini yerine getirilmemesi halinde, iki yükümlülüğünü daha yerine getirmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 23:46
İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdı

İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın bugünden itibaren Natanz Nükleer Merkezi'nde yüzde 3,67 oranındaki uranyum zenginleştirme üretimini dört kat arttırdığını belirtti.

İranlı yetkili bir kaç hafta içinde İran'ın bu düzeydeki uranyum stokunun 300 kilogram tavanını aşacağını açıkladı.

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2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

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Tahran yönetimi, 8 Mayıs'ta ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini belirterek, zenginleştirilmiş uranyum stokunu yurt dışına göndermeyerek ülke içinde muhafaza edeceğini belirtmişti.

İran ayrıca 60 günlük bir süre içinde anlaşmaya taraf ülkelerin, isteklerini yerine getirilmemesi halinde, iki yükümlülüğünü daha yerine getirmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdı
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