Megakentte bayram coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Taksim'de İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bando takımı ve özel orkestra bayram coşkusunu yaşattı. Yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. İstanbul Havalimanı'nda da gençlerin müzik dinletisi büyük alkış aldı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu. Konvoy Dolmabahçe Sarayı'na uğradıktan sonra Beşiktaş üzerinden Sarıyer'e gitti. Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi'nden yola çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.