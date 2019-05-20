PKK’dan çöküş itirafı

PKK terör örgütüne karşı son yıllarda İHA ve SİHA'larla yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda örgüt ağır kayıplar verdi.

Son 3 yılda 7 bin 785'i sınır ötesinde olmak üzere 15 bin 714 terörist etkisiz hale getirilirken, ikna yöntemiyle bin 299 teröristin örgütten ayrılması PKK'da çöküşü hızlandırdı. İHA ve SİHA'larla yürütülen operasyonlarda sadece Mayıs ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi. Bu durum Kandil'deki örgüt yöneticilerini çılgına çevirdi. Kandil'de saklanan örgüt elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan, Sabri Ok, Mustafa Karasu ile örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın yöneticilerinden Nuriye Kespir, Rengin Botan ve Sülbüs Peri uzun süreden sonra bir araya gelerek 17 Nisan'da toplantı yaptı. Toplantı sonrası terörist grupların başındaki sorumlulara gönderilen şifreli telsiz mesajı örgütteki çöküşü ortaya koydu.

MSB duyurdu! Terör hedefleri tek tek imha edildi

İŞTE O ÖZELEŞTİRİ MESAJI

İstihbarat birimleri, PKK'nın Kandil'deki ana karargâhı olan "Roj" telsiz kodunu kullanan teröristin Koçgiri, Dersim, Erzurum, Serhat, Botan, Zagros, Garzan, Mardin, Amed, Güneybatı, Toros/ Akdeniz ile Gap adı verdikleri sözde terörist grupların sorumlularına "Başkanlığın özeleştiri bildirgesi" denilerek okuduğu mesajı çözümledi. İtiraf gibi mesajın detaylarına SABAH ulaştı. Telsiz konuşmalarında İHA ve SİHA'larla yürütülen operasyonlar sonucu örgütün verdiği kayıplara dikkat çekilirken, eylem yapamaz hale gelindiği ve her saldırı anında misliyle karşılık gördüklerini itiraf ettiler. İşte o mesajın detayları:

HPG ve YJA Star yönetici kadrosundaki çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. Askerin savunma stratejisinden, taarruza odaklanması, İHA ve SİHA'lar, sahadaki arkadaşlara kendini koruma içgüdüsü oluşturmasıyla eylemsizliğe iterken peş peşe ağır hatalar yaptırmıştır.

Siirt'te biri gri listede olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Saha Komutanları olarak askerin imha planlarını bozacak stratejiyi geliştirememekten kaynaklı, yaptığınız eylemlerden karşılığını misliyle aldığınızı verdiğiniz kayıplar ortaya koyuyor.

Kayıplarımızın sayısı ve askerin eline geçen savaş malzemelerimiz, kullanılamaz hale getirilen barınma alanlarımız sadece başkanlığın (Kandil'in) dikkatini çekmekle kalmayıp Avrupa'daki yoldaşlarımızdan başkanlığa ulaşan bilgiler eleştiri, tenkitleri moral bozukluğu ve güven sorgulaması yapılmasına neden olmuştur.

Kabiliyetsizliğiniz partimize (örgüte) olan lojistik ve arkadaş kayıpları yaşatırken bölge halkı üzerindeki psikolojik üstünlüğümüzü de yok etti. Asker-Polis-Korucu cenazelerinde binler meydanları doldururken, geçmişte operasyon yapılan alanlara çıkıp askere karşı canlı kalkan olan bölge halkı, şehit (öldürülen) arkadaşlarımızın cenazelerini taşımaya ve kurulan taziye çadırlarına dahi itibar etmez hale gelmiştir.