Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle iftar buluşmasında konuşma yapıyor...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan İftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmadan satır başları

Şehitlerimiz ve gazilerimiz istikbal ve istiklalimizin sembolüdür. Gazi Meclisimiz maziden atiye uzanan şerefli tarihimizin en önemli sembollerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl törenlerine milletçe katıldık. Davete icap eden siyasi parti genel başkanlarımız, gençlerimizle sporcularımızla muhteşem bir tören gerçekleştirdik.

"BU MECLİS İHANET ÇETELERİNİN HEVESİNİ KURSAĞINDA BIRAKMIŞTIR"

Bu Meclis Cumhuriyet'i kuran Meclistir. Darbelere cuntalara vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis'tir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi büyümesi noktasında tüm adımları atan, önünü açar Meclis'tir. Ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların önünü kesen Meclis'tir. Tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içerisinde başarıyla gerçekleştiren bir Meclis'tir. Terör örgütü, ihanet çeteleri, beşinci kol unsurlarının heveslerini kursaklarında bırakan bir Meclis'tir. Bu çatı altında görev yapan arkadaşlarım her türlü takdiri, teşekkürü hak etmektedir.

"HAMDOLSUN YEKVÜCUT OLDUK VE BU OYUNLARI BOZDUK"

Coğrafyamızda milli bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığımızda en büyük eksikliği demokrasi eksikliği, milli iradenin tecellisinde kopukluklar görürüz. Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala yapıyorlar. Son 6 yıldır diğer ülkeler ve toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlası bize de uygulanmaya çalışıldı. Terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Hamdolsun yekvücut hareket ettik, bu oyunları bozduk.