İstanbul Jandarması’ndan dev operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bazı şahısların İstanbul Anadolu yakasında bulunan ilçelerde orta öğrenim kurumları da dâhil olmak üzere çeşitli yerlerde uyuşturucu hap satışı yapan ve "Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu hap temin ettiği ihbarını aldı.

AYLARCA SÜREN TİTİZ ÇALIŞMA

Aylar süren titiz ve detaylı araştırma sonucunda hedef Ümraniye ilçesi olacak şekilde daraltıldı ve bu bölgede araştırmalara hız verildi. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin, çeşitli semtlerden gelen Torbacılara kendi belirledikleri noktalarda buluşma yeri ayarlayarak uyuşturucu hapları sattıkları belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüphelileri fiziki takibe alan Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmamak için gün içerisinde birden çok araç değiştirdiğini ve Ümraniye ilçesinin çeşitli bölgelerine giriş çıkış yaptıklarını tespit etti. En son lüks bir araçla harekete geçen şüphelilerin, birçok şahısla görüştükten sonra ilçe sınırları dışında bulunan mesirelik alana doğru hareket etmesi üzerine bahse konu uyuşturucuların söz konusu araçta olduğu değerlendirilerek operasyon için düğmeye basıldı. Aracı yakalamak için ilçenin çeşitli noktalarına tertiplenen Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç, Ümraniye ilçe sınırları içerisinden çıkmadan kıskıvrak yakalandı.

ATAK'TAN BÜYÜK BAŞARI

Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüpheliler neye uğradığını şaşırdı. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinden sonra üzerlerinde ve araçta arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği ATAK'ın aracın bagajına kısmına yoğunlaşması ve araç stepnesine tepki vermesi üzerine zula tabir edilen bölmede 5 binerli paketler içerisinde toplam 60 bin adet Amfetamin türevi uyuşturucu hap ile şebeke lideri olduğu belirlenen şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Yakalanan ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevi gönderilen 4 şüpheli şahsın tamamının uyuşturucu ticareti yapmak suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.