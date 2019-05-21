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'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak

'nun() İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararının bugün yayımlanmayacağı öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 16:28
YSK'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 'gerekçeli karar' mesaisi devam ediyor. 6 Mayıs'ta verilen seçimin iptali ve yenilenmesi kararının gerekçesi, henüz yayımlanmadı. YSK'da bugün herhangi bir toplantı gerçekleşmezken, gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde yayımlanacağı öğrenildi.

YSK'nın İstanbul seçimine ilişkin 6 Mayıs'ta yayımladığı ara kararında, bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu ve bu durumun seçimin sonucuna etki ettiği bildirilmişti.

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YSK'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak
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