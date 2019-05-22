3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararıyla 3 yıldır aranan Serhat Ö.'nün, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde hücre evinde saklandığı saptadı.
ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ!
Adrese baskın düzenleyen polis, Serhat Ö.'yü yakaladı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Batman'a gönderildi.