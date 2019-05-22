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3 yıldır aranan şüphelisi, hücre evinde yakalandı

'da yürütülen / soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Serhat Ö. (39) 'da hücre evinde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:30
3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararıyla 3 yıldır aranan Serhat Ö.'nün, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde hücre evinde saklandığı saptadı.

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Adrese baskın düzenleyen polis, Serhat Ö.'yü yakaladı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Batman'a gönderildi.

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3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı
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