Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Artık maskesi düştü’

‘Artık maskesi düştü’

Giriş Tarihi: 22.5.2019
‘Artık maskesi düştü’
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yunan basınında kendisine yönelik "İstanbul'u fetheden Yunanlı" haberlerine neden tepki göstermediğini soran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hakaret etti. CHP adayı, "Aklı kıt, cahil bir belediye başkanına ben şimdi şeceremi mi anlatacağım. O kadar rahatım ki aklı kıt ve cahil diyorum bak. Onu adam yerine koymadım" dedi. Bu hakaretlerin Esenler halkına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Tevfik Göksu ise, "CHP adayının şahsımla alakalı sözleri incitici sözlerdir. İyilik meleği gözüken adayın maskesi düşmüştür" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Artık maskesi düştü’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN