‘Artık maskesi düştü’

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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yunan basınında kendisine yönelik "İstanbul'u fetheden Yunanlı" haberlerine neden tepki göstermediğini soran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hakaret etti. CHP adayı, "Aklı kıt, cahil bir belediye başkanına ben şimdi şeceremi mi anlatacağım. O kadar rahatım ki aklı kıt ve cahil diyorum bak. Onu adam yerine koymadım" dedi. Bu hakaretlerin Esenler halkına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Tevfik Göksu ise, "CHP adayının şahsımla alakalı sözleri incitici sözlerdir. İyilik meleği gözüken adayın maskesi düşmüştür" diye konuştu.