Binali Yıldırım’dan 2 müjde birden

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmutbey Caddesi üzerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra Çiftçiler Ayakkabı Fabrikası'nı ziyaret etti.İşçilerle bir araya gelen Yıldırım, "Nasıl ki 16 yılda Türkiye için her karış toprağında, yollarıyla, havaalanlarıyla, demir yollarıyla, internet ağıyla nasıl milletimizin yüzünü güldürdüysek, nasıl ülkemizi kazandırıp ileriye taşıdıysak inşallah sizin desteğinizle de İstanbul'u ulaşımdan park sorununa, yeşil alanlardan kadınlarımızın evlatları için kreş ihtiyacına kadar hep yanınızda olacağım" diyerek çocuklu ailelere kreş müjdesi verdi.Yıldırım konuşması esnasında bir vatandaşın kaldırdığı pankartı işaret ederek, "Orada bir kızımız var, pankarta 'Vurur yüze ifadesi, hoş geldin bir tanesi' yazmış. Hoş bulduk bir tanesi, hoş bulduk bir tanelerim. Yükünüz ağır yükünüzü hafifletmek için adayım, yanınızdayım. Birlikte geleceği inşaa edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bağcılar ziyaretinin ardından İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin iftarına katılan Yıldırım, burada da önemli açıklamalardı bulundu.İstanbul için müjdeleri peş peşe sıralayan Yıldırım, İstanbullunun ulaşım yükünü çekenlere yönelik, "85 TL'den 40 TL'ye düşen öğrenci akbil fiyatlarında 45 TL'lik fark belediye tarafından karşılanacak. Bir diğeri ise belediyeden alınacak olan hak edişler ilk işimiz olarak tarafınıza ödenecek" dedi. Yıldırım'ın müjdeleri otobüsçüler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.