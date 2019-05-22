Gri Kategori'de yer alan PKK'lı terörist Giresun'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer aldığı belirlendi.







KAWA KOD ADLI TERÖRİST YAKALANMIŞTI JÖH'LER PKK'LI ARAS ASLAN'IN PEŞİNDEYDİ

Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, Giresun'un Espiye ilçesinde 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya (29) teslim oldu. Bölgede olduğu tahmin edilen İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın da etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyordu.