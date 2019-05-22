İçerideki hainler azaldı, biz güçlendik

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Dışışlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'na soru hırsızlığıyla atandığı tespit edilen 249 FETÖ şüphelisiyle ilgili operasyonu Latin Amerike ziyaretleri kapsamında gittiği meksika'da değerlendirdi. Çavuşoğlu "Gözaltına alınan şüphelilerin yüzde 95'i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir. Bakanlığımıza giriş sınavlarında yapılan 2010 ve 2013 arasındaki yolsuzluk ile ilgili bu operasyonlar. Bu da esasen bakanlığımızın geçmişte FETÖ'cüleri uzaklaştırırken ne kadar isabetli kararlar aldığını gösteriyor. FETÖ'cülerin kurumlarımızdan tamamen ve net bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Sayı olarak azaldık ama daha güçlendik. Çünkü içerde hain olduğu zaman güçlü bir bakanlık veya ülkeden bahsetmek mümkün değil" dedi.