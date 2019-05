İşte Fransız Macron! Kendilerine yapılınca demokrasiyi rafa kaldırıyorlar

Vatan haini Can Dündar'a kucak açan ve her fırsatta demokrasi kelimesinin arkasına sığınan Macron, kendi ülkesindeki gazetecilere yaptıkları ile iki yüzlülüğünü bir kez daha kanıtladı. Hatırlanacağı üzere casusluktan aranan vatan haini Can Dündar'a kucak açan ve Elize Sarayı'nda kabul eden Macron, bu konu da Türkiye'yi basın özgürlüğüne aykırı davranmakla suçlamıştı. Ancak kendi ülkesinde gazetecilere yaptıkları bir kez daha Fransa'nın iki yüzlülüğünü gün yüzüne çıkardı.

FRANSA'NIN GİZLİ SİLAH SATIŞINI ORTAYA ÇIKARMIŞLARDI!

Geçtiğimiz günlerde Fransı'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı ağır silahların Yemen'de sivillere karşı kullanıldığını ortaya çıkaran gazeteciler, sorguya alınmış ve hapis tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardı.

(Gözaltına alınan gazeteci Ariane Chemin)

SKANDAL GÖRÜNTÜLER DÜNYAYI SARSMIŞTI

Son olarak gazeteci Ariane Chemin, Benalla davası için yazdığı yazılar yüzünden Fransız istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Güvenlik Sorumlusu olarak görev yapan Alexandre Benalla'nın ortaya çıkan skandal görüntüleri dünyayı sarsmıştı.

Bu kirli işlere bulaşmış güvenlik müdürü ile ilgili olayları ortaya çıkaran Ariane Chemin'in istihbarat tarafından gözaltına alınması akıllara Fransa'nın Can Dündar'a sahip çıkmasını getirdi. Konuyla ilgili Macron'a sosyal medyadan da büyük tepkiler geldi.