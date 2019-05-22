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'daki operasyonunda yeni gelişme

'daki, terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 17:26
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yeni gelişme

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 17 şüpheliden A.H.S.A, H.A.H.A.J. ve A.A.F.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan H.A.H.A.J. ve A.A.F.F, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.H.S.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri de 19 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yeni gelişme
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