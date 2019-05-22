Şehit Savcı davasında savcı mütalaasını açıkladı

DHKP-C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015 günü makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma Savcısı Adnan Ok, 4'ü tutuklu, biri tutuksuz, 9'u firari 14 şüpheli ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

SİLAH TEMİNİNE AĞIR MÜEBBET

Mütalaada, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden Mustafa Koçak hakkında 'Tasarlayarak kamu görevlisini öldürme', 'Kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Anayasayı ihlal' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme' suçları kapsamında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve değişik oranlarda hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

TERÖRİSTLERİ EVİNDE BARINDIRMIŞ

Şehit Savcı Kiraz'a yönelik planlanan suikast öncesinde Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'u evinde barındıran Cengiz Özel'in ve örgütün üst düzeydeki karar alma organı olan merkez komitesinde olduğu düşünülen Deniz Özel ile Mithat Öztürk'ün 'Örgüte yardım etme' suçundan cezalandırılması istendi.

Savcı Adnan Ok, ayrıca soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Deniz Özel'in mahkeme karşısında ifadesini değiştirmesi sebebiyle etkin pişmanlıktan faydalanamayacağı yönünde talepte bulundu.

ÖRGÜTÜN GİZLİ GRUBUNDA YER ALAN AVUKATA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Mütalaada, şehit savcıya karşı eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın savcının şehit edilmesinde kullandığı "Fransız 10'lusu" olarak tabir edilen silahın Murat Canım tarafından temin edilerek örgütün kuryeliğini yapan Mustafa Koçak tarafından da Şafak Yayla'ya ulaştırıldığı anlatıldı. Murat Canım'ın, terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı 'Gizli Gruplar (karıncalar)' ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği anlatıldı. Canım'ın 'Tasarlayarak kamu görevlisini öldürme', 'Kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Anayasayı ihlal' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

KIRMIZI BÜLTENLİLERE AYIRMA KARARI

Duruşma savcısı Ok, firar durumda olan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama bulunan 9 sanık; Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül Ve Zerrin Sarı'nın ise dosyadan tefrikine karar verilmesini talep etti.

BUGÜN NELER OLDU

Bilindiği gibi, Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 13 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet, bir şüphelinin ise 15 yıla kadar hapsi istenmişti.