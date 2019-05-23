ABD tehdit ederken CHP ne düşünüyor?

İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Türkiye yakın tarihinin en kritik eşiğinden geçiyor. ABD, S-400 nedeniyle Türkiye'ye iki hafta süre verdi.

Önceki gün ABD'nin Türkiye'yi nasıl tehdit ettiğini CNBC kanalı özetledi:

"Türkiye, iki haftanın sonunda Rusya'yla anlaşmayı iptal etmez ve bunun yerine ABD'den Patriot füze savunma sistemini almazsa, F-35 programından ihraç edilme, vaat edilen 100adet F-35'i kaybetme, yaptırım uygulama ve NATO'nun tepkisiyle karşılaşacak..." NATO üyesi Türkiye'ye tehdidin nereden geldiği artık çok net... Bu ilişki, egemen-boyun eğen arasındaki bir ilişkiydi ve itiraz edilmediği sürece de sorun yoktu. Ama ne zaman itiraz edilse, ABD ya darbe yaptı ya da tehdit ederek susturdu.

Son yıllarda ABD, bunları yaptıramadığı ve Türkiye'yi susturamadığı için agresifleşti.

Dahası bu coğrafyadan yükselen "dünya beşten büyüktür" tezinin mazlum halklara ilham kaynağı olması ABD'yi çıldırttı.

Bu yüzden FETÖ'yü devreye sokup darbe yaptırmaya kalktılar, bu yüzden Suriye'deki iç savaşı körükleyip milyonların katledilmesine göz yumdular ve bu yüzden PKK-YPG hattını silahlandırıp, halkları birbirine düşman etme planlarına destek verdiler.

Şimdi bu kuşatma, çok daha büyük boyutlu bir saldırı biçiminde devam ediyor.

S-400 ve F-35 tehdidi, Akdeniz'e uçak gemilerinin yığılması bu sürecin son adımları.

Kritik bir durumla karşı karşıyayız.

ABD'nin dayatmalarına ve tehditlerine karış iktidar direniyor ve geri adım atmayacağını söylüyor.

Peki, muhalefet ne diyor?

S-400 füze bataryasını Rusya'dan alalım mı almayalım mı?

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