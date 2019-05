BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü 'Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu'na (Grand Cordon of the Order of Rising Sun) layık görüldü. Diplomatik kaynaklar, Japonya'nın en yüksek Devlet Nişanı olan 'Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu'nun önümüzdeki günlerde Bakan Çavuşoğlu'na törenle tevcih edileceğini bildirdi.