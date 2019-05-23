O evden çaldıkları erzak sığınak baskınında çıktı

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Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle tespit edilen 2 sığınak ve 5 deponun ardından, 1 sığınak ile 4 depo daha imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Trabzon Maçka ilçesinde teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzak da ortaya çıktı. Öte yandan PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubundan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan Giresun'un Güce ilçesi kırsalında yakalandı. Teröristin 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri kategori'de olduğu bildirildi.