Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > O evden çaldıkları erzak sığınak baskınında çıktı

O evden çaldıkları erzak sığınak baskınında çıktı

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019
O evden çaldıkları erzak sığınak baskınında çıktı
Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle tespit edilen 2 sığınak ve 5 deponun ardından, 1 sığınak ile 4 depo daha imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Trabzon Maçka ilçesinde teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzak da ortaya çıktı. Öte yandan PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubundan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan Giresun'un Güce ilçesi kırsalında yakalandı. Teröristin 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri kategori'de olduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O evden çaldıkları erzak sığınak baskınında çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN