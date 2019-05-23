Siyaset ve medyadaki mahremler çözülmeli

BUGÜN NELER OLDU

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, FETÖ ile mücadelede gelinen aşamayı SABAH'a değerlendirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) son raporunda "Günümüzde bile örgüt yapılanması ve mensuplarının tamamıyla deşifre edilemediği" tespitine dikkat çeken Tokmakoğlu şu uyarılarda bulundu:Ekonomi ve propaganda yollarını kullanarak etkinliklerini sürdürüyorlar. Yine finans taarruzlarına maruz durumdayız ve yine seçimlere müdahale yöntemleriyle meşgulüz. Bugün FETÖ silahla etki yaratma imkanından yoksun. Ancak EGM'nin endişeleri devam ettiğine ve somut olarak siyasal, sosyal, ekonomik açılardan etkinlik sağlayabildiklerine göre, bu sahalarda mücadele devam edecek gibi görünüyor.Halen etki üretebildiğine göre FETÖ'cüler hiyerarşik modelde, belli unsurlarla haberleşebiliyor. Örgütte güven sağlamayanlar "arıza" olarak isimlendiriliyor. Bunları takip edenler ise 'ümitçi' oluyor. Bu düzen devam ediyor ise "FETÖ neyin ümidi içinde" diye sormalıyız.31 Mart sonrası daha da belirginleşen örgüt etkinliğini çözebilecek miyiz? Buradaki abiler, üst ve alt yöneticiler kimler?FETÖ içinde 'birim sorumluları'nın yanı sıra 'temsilciler' diye bir sınıf da var. Rapordaki "temsilci, bey, müdür" gibi tanımlar sadece askeri alanda değil, diğer alanlarda da geçerli olmalı. Siyasetteki, medyadaki vs. yerlerdekilerin mahrem yapıları incelenmeli. Bu yapıların topladıkları bilgilerin yurtdışındaki imamlarda birleştirildiğini anlamamız gerekiyor. İçerideki haberleşmeden çok küresel iletişimin diyagramının çözülmesi gerekiyor. Bu nedenle konu İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'nın müşterek çalışması anlamına geliyor.Son birkaç ay içinde küresel medya şirketleri ülkemizde Türkçe yayınlara başladılar. Bunlar boşuna değil, bir sebebi var. Genel olarak bir ülkeye benzeri operasyonel girişlerin finansmanını kimlerin sağladığı, amaçlarına uygun hangi ilişkilerin kurulabileceği çözümlenmeli.Gürsel Tokmakoğlu, 2006'da İzmir'de bulunan ve FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgiler içeren flaş bellekle ilgili soruşturma yürütürken TSK'dan tasfiye edilmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınıp, general olmak üzereyken emekliliğe zorlanmıştı.