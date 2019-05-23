YSK İstanbul seçiminin iptal gerekçesini açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla iptaline ilişkin aldığı kararın gerekçesini açıkladı. 250 sayfalık gerekçeli kararda YSK'nın temel dayanağı sandık kurullarında görev alan kamu görevlisi olmayan kişilere atıfta bulunularak "Bu durumun izah edilemediği" ifadesi kullanıldı. Geçersiz olması gereken 35 bin oyun CHP'ye yazıldığına dikkat çekilen gerekçede, şaibeler zincirine ilişkin ayrıntılar şöyle sıralandı:Sandık kurulu başkanları kanuna aykırı görevlendirildi. 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden, 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir. 754 sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 212.276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP adayı ile AK Parti adayı arasındaki oy farkının 13.729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür.İstanbul genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için toplamda 93.558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul'da sadece sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220.000 kamu görevlisi bulunmaktadır. Bu itibarla 2333 sandıkta sandık kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde kanunun asıl hükmü olan kamu görevlileri arasından belirlenmesi ilkesi göz ardı edilerek, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasındaki istisna hükmünün uygulanmasına bir gerekçe bulunmamakla birlikte, kanunda böyle bir istisnanın mevcut olması dikkate alındığında bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olay ve hal kapsamında değerlendirilmemiştir.İstanbul İli genelinde; yukarıda dökümü gösterildiği şekilde, 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığı görülmüştür.Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281'dir. İzah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16'sında, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği 90 sandığın 41'inde ilçe belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlendiği, 90 sandığın 47'sinde ise ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği görülmektedir. Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir.: Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür.CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların sayımının toplamının 35 bin civarında olduğu, bu oy sayısının seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir.YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçları ilan etti Buna göre; büyükşehir belediye başkanlıklarının yüzde 51.72'sini AK Parti, yüzde 34.48'ini CHP, yüzde 3.45'ini MHP, yüzde 10.34'ünü HDP kazandı. Belediye başkanlıklarının yüzde 54.76'sı AK Parti, yüzde 17.71'i CHP, yüzde 17.20'si MHP, yüzde 4.21'i HDP, yüzde 1.77'si İYİ Parti, yüzde 1.55'i SP'nin oldu. Belediye meclislerinde AK Parti yüzde 49.04, CHP yüzde 22.24, MHP yüzde 13.59, İYİ Parti yüzde 5.26, HDP yüzde 5.93, SP yüzde 1.42, BBP yüzde 1.30 oranında asil üyelik kazandı. Büyükşehirlerde AK Parti yüzde 44.06, CHP yüzde 29.14, İYİ Parti yüzde 9.52, MHP yüzde 5.18, HDP yüzde 4.15, SP yüzde 3.27 oy aldı